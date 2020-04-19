عيد القيامة.. الغد: المصريون يعيشون على قلب رجل واحد

بعث المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية وأمين الحزب بمحافظة بالجيزة ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.





وقال مساعد رئيس الغد في برقيته، أتقدم بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الأخوة الأقباط وجموع المصريين، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وأن يظل المصريين جميعهم على قلب رجل واحد في مواجهة قوى الشر والظلام.





ووجه المهندس خالد جمال الدين، التحية إلى قداسه البابا تواضروس والى جموع الأقباط لمواقفهم الثابت تجاه قضايا الوحده الوطنيه، وتأكيدهم للجميع بأن جميع المصريين يعيشون على أرض الكنانه دون تفرقه وتفهمهم للفتن التى حاول البعض ان ينشرها بين قطبي الأمة.





وأكد جمال الدين، أن وحده واصطفاف المصريين ووقوفهم خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة، كانت السبب الرئيسي في إجهاض كافة المخططات الخبيثة و الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن.