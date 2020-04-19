محام دولي يصدم الأهلي بشأن شكواه ضد عبدالله السعيد

كشف نصر عزام المحامي الرياضي الدولي آخر تطورات شكوى النادي الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي .





وتقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لناد مصري " بيراميدز " دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.







وقال نصر عزام فى تصريحات إذاعية : "كان هناك عقد ثلاثي بين النادي المصري وعبد الله السعيد وأهلي جدة السعودي، يمنح الأحمر 2 مليون دولار حال بيع اللاعب لأي ناد بمصر".





وتابع: "لكن ما حدث هو قيام السعيد بفسخ عقده مع أهلي جدة ثم العودة للدوري المصري من بوابة بيراميدز".





وأضاف: "أهلي جدة يرى أنه لم يخالف العقد مع الأهلي المصري، وأنه ليس طرفا في الأزمة بعد قيام اللاعب بفسخ عقده قبل العودة للدوري المصري".





وعن إمكانية حصول الأهلي على تعويض من عبد الله السعيد، قال عزام: "الاتحاد الدولي لا يؤيد بعض القيود على اللاعبين، مثل منع لاعب من الانتقال لفريق آخر أو العودة إلى دوري محدد، كما أتوقع أن يرفض الاتحاد المصري نظر القضية".