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تعليم

جابر نصار يقترح أن تتلقى الأبحاث إلكترونيا من الطلاب منعا لاستغلال مافيا المكتبات

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:37 م
الدكتور جابر نصار
الدكتور جابر نصار - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
اقترح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أن يتم تلقي الأبحاث إلكترونيًا على مواقع الكليات، وتقوم كل كلية بتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس لتقييمها بتوجيهها على الإيميل الخاص بهم.

وأضاف نصار، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فِي ذلك تقليل للتكلفة على الطلاب وذويهم ومنعًا لإستغلال مافيا المكتبات، وحفظًا للصحة العامة بمنع مخاطر العدوى عن طريق تبادل الأبحاث الورقية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة السابق، أري تشكيل لجان لتحديد موضوعات الأبحاث وفحصها وإعلان النتائج إلكترونيا من كل قسم علمي، علي أن يسبق ذلك فيديوهات قصيرة تشرح للطلاب كيفية عمل هذه الأبحاث والهدف منها وشكل البحث ومواصفاته.

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يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكلها المعتاد، واستبدالها ببحث أو امتحان إلكتروني، ويرجع في ذلك للجامعة والكلية لتحديده، على أن يتم تطبيق المواد العملية العام المقبل أو في فترة الصيف، على أن تؤجل امتحانات السنوات النهائية حتى يتم وقف تعليق الدراسة، ومحاصرة فيروس كورونا المستجد.
جابر نصار يقترح أن تتلقى الأبحاث إلكترونيا من الطلاب منعا لاستغلال مافيا المكتبات
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