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منوعات

أصحاب السمنة معرضون لخطر الموت حال إصابتهم بـ كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشف علماء الفيروسات أن أكثر الأشخاص المعرضين لخطر أكبر في حال إصابتهم بفيروس كورونا و نقلهم إلى  المستشفيات هم أصحاب السمنة والوزن الزائد.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، يعاني حوالي 6 من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة من زيادة الوزن في الوقت الحالي ، مما يجعل حالتهم الصحية في تدهور في حال إصابتهم بفيروس كورونا.


 

تم إجراء رابط بين أصحاب الوزن الزائد وتطور الأعراض الشديدة لـ Covid-19 بعد تحليل 15100 مريض بالفيروس التاجي في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، وفقًا لدراسة أجراها علماء في أدنبرة وليفربول وجامعات إمبريال كوليدج لندن.



جاء ذلك في أعقاب دراسات أجريت في الولايات المتحدة ، حيث وجد أن السمنة هي أكبر عامل خطر مزمن في دخول مستشفيات الفيروسات التاجية في مدينة نيويورك.



يعاني ما يقرب من 30% من البالغين في إنجلترا من السمنة ، بينما يصنف أكثر من 60% من البالغين على أنهم يعانون من زيادة الوزن.


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