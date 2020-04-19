أصحاب السمنة معرضون لخطر الموت حال إصابتهم بـ كورونا

كشف علماء الفيروسات أن أكثر الأشخاص المعرضين لخطر أكبر في حال إصابتهم بفيروس كورونا و نقلهم إلى المستشفيات هم أصحاب السمنة والوزن الزائد.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، يعاني حوالي 6 من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة من زيادة الوزن في الوقت الحالي ، مما يجعل حالتهم الصحية في تدهور في حال إصابتهم بفيروس كورونا.





تم إجراء رابط بين أصحاب الوزن الزائد وتطور الأعراض الشديدة لـ Covid-19 بعد تحليل 15100 مريض بالفيروس التاجي في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، وفقًا لدراسة أجراها علماء في أدنبرة وليفربول وجامعات إمبريال كوليدج لندن.









جاء ذلك في أعقاب دراسات أجريت في الولايات المتحدة ، حيث وجد أن السمنة هي أكبر عامل خطر مزمن في دخول مستشفيات الفيروسات التاجية في مدينة نيويورك.









يعاني ما يقرب من 30% من البالغين في إنجلترا من السمنة ، بينما يصنف أكثر من 60% من البالغين على أنهم يعانون من زيادة الوزن.



