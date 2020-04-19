لاول مرة في مصر.. ماكينة الكومباين لحصاد القمح وفصل الحبوب

أعلن الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من إجراء تعديل جوهري في ماكينة الكومباين، لتقوم لأول مرة في مصر بكافة عمليات حصاد محصول القمح، حيث تقوم الماكينة بدراس القمح وتقطيع القش إلى تبن وتجميعه إلى كومة في نفس الوقت.





وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتيسير على المزارع الصغير، ورفع العبء عن كاهله، حيث تسهل الماكينة على المزارع عملية إخلاء أرضه مباشرة والتجهيز لزراعة المحصول التالي خلال ساعة ونصف على الاكثر للفدان الواحدا، لافتا إلى أن ذلك يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد من المحصول خلال الحصاد، فضلا عن زيادة الإيرادات للمزارع الصغير.





وأكد رئيس قطاع الزراعة الآلية، إلى أن ذلك التعديل تم بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الزراعية ومشروع النظام المستدام والذي يترأسه الدكتور عصام واصف، حيث تم إجراء تعديل جوهري علي الكومباين الهندي بعرض تشغيل 2 متر بإدخال شوبر لتقطيع القش وتنك يعمل هيدروليكيا لكي يقوم الكومباين بعملية الحصاد والدراس والتذرية في وقت واحد (حبوب+تبن) خصوصا للمساحات الصغيرة .



