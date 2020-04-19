أخبار الفن.. درة تراوغ لإخفاء علاقتها العاطفية.. القصة الكاملة لأزمة ريهام حجاج وخالد النبوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أثار تعليق المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، على صور درة بـ "I LOVE YOU"، وردت عليه بنفس المعنى، الشائعات حول وجود علاقة بينهما.









قرر المنتج أحمد عبد العاطى إصدار بيان صحافي لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بتعاقد النجم خالد النبوي على مسلسل "لما كنا صغيرين".





بعد مواجهات غير مباشرة شهدتها الأشهر الماضية بين ريهام حجاج التى فازت بقلب رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز، يلتقيان لأول مرة خلال موسم دراما رمضان المقبل وجها لوجه.





تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان الكريم باقة من البرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين.





نشر الفنان رامز جلال صورة علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".



