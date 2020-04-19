من خاف سلم.. رجل أعمال يحذف عبارة i love you لـ درة بعد شائعات الخطوبة

أثار تعليق المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، على صور درة بـ "I LOVE YOU"، وردت عليه بنفس المعنى، الشائعات حول وجود علاقة بينهما.





وبدأ رواد السوشيال ميديا، في البحث وراء ذلك، واتضح أن السيارة التي التقطت درة فيها صورها، هي سيارة المهندس هاني سعد، وحملت السيارة أرقام "ه س 1".









وحتي الآن الفنانة درة، لم تؤكد أو تنفي هذه الأخبار أو الشائعات المنتشرة، من صباح اليوم، لذا ننشر مجموعه من الصور للفنانة درة التى اتبعت نهج الفنانة ياسمين صبرى ورجل الاعمال احمد ابو هشيمة.





وبالبحت عن التعليق الذي أعلن فيه الثنائي علاقتهما العاطفية على الصورة، لم يتواجد بين التعليقات، بالإضافة إلى تحويل اعدادات الحساب الشخصي له بموقع إنستجرام، من خاصية "عام" لـ "خاص" يقتصر فقط على أصدقائه ومن يقومون بمتابعته.



