AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من خاف سلم.. رجل أعمال يحذف عبارة i love you لـ درة بعد شائعات الخطوبة

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:49 م
درة - هانى سعد
درة - هانى سعد
Advertisements
نبيل العدوى
أثار تعليق المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، على صور درة بـ "I LOVE YOU"، وردت عليه بنفس المعنى، الشائعات حول وجود علاقة بينهما.

وبدأ رواد السوشيال ميديا، في البحث وراء ذلك، واتضح أن السيارة التي التقطت درة فيها صورها، هي سيارة المهندس هاني سعد، وحملت السيارة أرقام "ه س 1".


وحتي الآن الفنانة درة، لم تؤكد أو تنفي هذه الأخبار أو الشائعات المنتشرة، من صباح اليوم، لذا ننشر مجموعه من الصور للفنانة درة التى اتبعت نهج الفنانة ياسمين صبرى ورجل الاعمال احمد ابو هشيمة.

وبالبحت عن التعليق الذي أعلن فيه الثنائي علاقتهما العاطفية على الصورة، لم يتواجد بين التعليقات، بالإضافة إلى تحويل اعدادات الحساب الشخصي له بموقع إنستجرام، من خاصية "عام" لـ "خاص" يقتصر فقط على أصدقائه ومن يقومون بمتابعته.

ويستمر الثنائي في متابعة بعضهما عبر مواقع السوشيال ميديا، وتقوم درة بمتابعة حسابه الشخصي وحساب عمله أيضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تؤكد الشائعات.. منة عرفة تحضن على غزلان فى عقد قران

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

أخبار الفن.. خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. الموت يفجع المذيعة نادية حسني.. اعتقال شقيقة فنانة شهيرة

موعد زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ظهرت بـ التايجر.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ترند الفن.. خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. منة عرفة تثير الجدل.. عودة منى فاروق

ترشيحاتنا

بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

انتشار قوات الحرس الوطني في شوارع الأحساء .. ماذا يحدث في السعودية

الأوقاف : لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات ولا للتراويح

خـاص.. مصدر دبلوماسي: إجلاء الكويتين من مصر بداية من الإثنين والأولوية لهذه الفئة

بنسبة 80%.. زيادة مرتقبة في المعاشات.. وهذا موعد صرفها

بعد تصدرها ترند جوجل.. 10 صور تكشف عن تغيير ملامح ريهام حجاج.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج

على طريقة ياسمين وأبو هشيمة.. 10 صور لـ درة تكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال مصري

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار