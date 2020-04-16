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فن

اللجان الإلكترونية تشعل الحرب بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
بعد مواجهات غير مباشرة شهدتها الأشهر الماضية بين ريهام حجاج التى فازت بقلب رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز، يلتقيان لأول مرة خلال موسم دراما رمضان المقبل وجها لوجه.


وربحت ياسمين عبد العزيز الجولة الأولى عندما تم طرح أفيش أولي لمسلسل ريهام حجاج الجدديد "لما كنا صغيرين" تتصدره بشكل غامض، بينما يقف خلفها كل من النجوم خالد أبو النجا ومحمود حميدة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين أنه أمر لا يليق، أن تتقدم ريهام المشهد، برغم عدم تصريح أى منهما اعتراضا على هذا الأمر، وهو ما يؤكد أنهما يعلمان جيدا من قبل وبشكل موثق تصدير ريهاج حجاج للبطولة على هذا النحو، وتسويق العمل باسمها.

ريهام حاولت سريعا تدارك الأمر وقلب الطاولة على ياسمين عبد العزيز، بعد أن سربت أنباء تشير إلى أن طليقة زوجها هى من حاولت الزج ببعض اللجان الإلكترونية لتشويه صورتها.


واتفقت ريهام حجاج على حملة دعاية ضخمة تبدأ على مواقع التواصل الإجتماعي قبل ساعات من بدء رمضان وحتى نهايته، للترويج لمسلسلها الجديد ومحاولة فرض نجاحه، خوفا من تراجع نسب مشاهدتها أمام غريمتها ياسمين عبد العزيز ومسلسلها "ونحب تاني ليه"، وهو اللقاء الأول لهما وجها لوجه فى دراما رمضان.
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