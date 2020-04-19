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فن

ربنا يتممها على خير.. رامز جلال يستعد لشهر رمضان برفقة شقيقه ياسر.. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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عمر صبحي
نشر الفنان رامز جلال صورة علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وكانت الصورة تحتوي علي بوستر  مسلسل "الفتوة" لشقيقه ياسر و بوستر برنامج "رامز مجنون رسمي" .

وعلق رامز جلال علي الصورة قائلا : أساطير ربنا يتممها على خير ويكملها بالستر .

ويعتمد رامز خلال هذا العام على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.
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