ربنا يتممها على خير.. رامز جلال يستعد لشهر رمضان برفقة شقيقه ياسر.. شاهد

نشر الفنان رامز جلال صورة علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".





وكانت الصورة تحتوي علي بوستر مسلسل "الفتوة" لشقيقه ياسر و بوستر برنامج "رامز مجنون رسمي" .





وعلق رامز جلال علي الصورة قائلا : أساطير ربنا يتممها على خير ويكملها بالستر .



