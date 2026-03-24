3 ملايين جنيه .. تجهيز وحدة المغسلة المركزية بمستشفى الروضة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مستشفى الروضة المركزي، وذلك في خلال جولته بالمدينة اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة

تابع " المحافظ " سير العمل بالمستشفى، وانتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ و الغسيل الكلوي، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية والمطبخ ، حيث تابع موقف تجهيز الوجبات طبقًا للحالات الصحية والاشتراطات والمعايير المحددة.

وتابع محافظ دمياط أعمال تجهيز وحدة مركزية للمغسلة، حيث تم تنفيذ إجراءات التوريد والتركيب من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة ، لمغسلة بنحو ٣٥ كيلو بقيمة تصل إلى ٢ مليون و ٦٨٨ الف جنيه.