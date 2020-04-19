فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا في غزة





أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد لرجل وزوجته في أحد مراكز الحجر الصحي في القطاع.





وقالت الوزارة إن إجمالي الحالات المسجلة في القطاع ارتفع إلى 12 حالة بعد تسجيل الإصابات الجديدة.





وتتصدر القدس الشرقية أعداد المصابين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، إذ تشير وزارة الصحة الفلسطينية إلى وجود 308 إصابات بالضفة الغربية و13 إصابة بقطاع غزة، دون أن تشمل هذا الأرقام المصابين بالقدس الشرقية.



