على رأسها البرازيل.. أمريكا اللاتينية تتجاوز 100 ألف إصابة بـ كورونا

قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"في أمريكا اللاتينية تخطى حاجز الـ 100 ألف مصاب.









وتحتل البرازيل المركز الأول كأكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا بفيروس كورونا، حيث قاربت من تسجيل 39 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 2500 وفاة.









وتليها بيرو، حيث سجلت نحو 15700 إصابة بفيروس كورونا و400 وفاة.









فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم مليونين و400 ألف مصاب، شفي منهم أكثر من 615 ألف شخص.









وبلغ إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في العالم نحو 166 ألف شخص.



