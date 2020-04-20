عصام مرعي: مشكلة كهربا في دماغه.. ومنح الدوري للأهلي حال إلغائه غير منطقي

قال عصام مرعي، مدرب نادي الزمالك السابق، إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، يعاني من أزمة كبيرة في تفكيره وطريقة إدارته للأمور.





وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كهربا يعاني من مشكلة في دماغه وأنصحه تحسين علاقته باللاعبين والجماهير خاصة بعد رحيله عن الزمالك إلى الأهلي".





وتطرق عصام مرعي في حواره بـ"نمبر وان" إلى رأيه في إلغاء مسابقة الدوري قائلا: "أعتقد أن إلغاء الدوري سيكون شيئا إلزاميا لأن الأزمة عالمية".





وتابع: "الموضوع مقلق بسبب كثرة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ولكن ليس من المنطقي تتويج الأهلي باللقب".



