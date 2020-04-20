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رياضة

عصام مرعي: مشكلة كهربا في دماغه.. ومنح الدوري للأهلي حال إلغائه غير منطقي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:27 ص
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
قال عصام مرعي، مدرب نادي الزمالك السابق، إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، يعاني من أزمة كبيرة في تفكيره وطريقة إدارته للأمور.

وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كهربا يعاني من مشكلة في دماغه وأنصحه تحسين علاقته باللاعبين والجماهير خاصة بعد رحيله عن الزمالك إلى الأهلي".

وتطرق عصام مرعي في حواره بـ"نمبر وان" إلى رأيه في إلغاء مسابقة الدوري قائلا: "أعتقد أن إلغاء الدوري سيكون شيئا إلزاميا لأن الأزمة عالمية".

وتابع: "الموضوع مقلق بسبب كثرة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ولكن ليس من المنطقي تتويج الأهلي باللقب".

وأوضح: "الدوري ما زال طويلا ومن الممكن أن يلحقه أي نادي في الدوري خاصة أن هناك مباريات كثيرة في الدور الثاني حوالي 17 مباراة، ولو تم منح الدوري للأهلي سيكون غير منطقي لأنه لا يمكن تحديد الصاعدين والهابطين". 
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