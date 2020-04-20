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رياضة

إسماعيل يوسف ساخرًا أزمة النقاز: قناة السويس بس هي اللي ما اتكلمتش

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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نور عادل
سخر إسماعيل يوسف، من تضحيم الاعلام المرئي في مصر أزمة التونسي حمدي النقاز مع الزمالك، مبديًا استياءه من تناول الاعلام للأزمة.

وقال تيجانا ساخرًا خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" كل القنوات تحدثت صباحًا ومساءً عن أزمة النقاز والزمالك،، كان فاضل قناة السويس بس".

وأنهى عصو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته مؤكدًا أن تناول الاعلام المرئي في مصر لباقي الأزمات في بعض الأندية الأخرى غير عادلًا على الاطلاق.

وتلقى نادي الزمالك منذ ايام خطابا من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بتفاصيل الحكم الصادر ضد القلعة البيضاء في قضية التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق.

وتضمن الخطاب الذي جاء على 4 ورقات احقية حصول حمدي النقاز على مبلغ مليون و300 الف دولار وهم باقي مستحقاته لدى نادي الزمالك، والباقي غرامة على الفريق الأبيض.

وطبقًا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فان حيثيات الحكم اكدت ان دعوة الدولي التونسي قبلت، وان الزمالك عليه ان يدفع الي حمدي النقاز المتبقي من عقده مع الفريق الأبيض بقيمة 286.016 دولار.

كما جاء في الخطاب الزام الاتحاد الدولي الزمالك بدفع تعويض بأكثر من مليون دولار امريكي وذلك تعويض اللاعب على اخلال تعاقده مع اللاعب، بالاضافة الي رفض اي مطلب اخر من حمدي النقاز.

وشدد خطاب الاتحاد الدولي على انه تم رفض اي دعوى مقدمة من نادي الزمالك ضد حمدي النقاز.

ومنح الاتحاد الدولي مهلة 45 يوماً لنادي الزمالك من اجل دفع الغرامة والا سيتم حرمانه من القيد لـ3 فترات مقبلة.
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