هتفضلي حبيبتي وصحبتي.. منى ممدوح تهنئ شيرى عادل بعيد ميلادها

هنأت الفنانة منى ممدوح صديقتها النجمة شيرى عادل بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".





ونشرت منى صور لها برفقة شيرى وعلقت قائلة " مهما طال العمر والسنين وكبرنا هتفضلي حبيبتي وصحبتي إللي كانت أيامنا أحلي أيام وهتفضلي في قلبي يا حبيبتي يا شيري يا جدعة happyyyyy bithday ya ro7yyyyy🎂🎂🎂❤️😘😍".









تحتفل الفنانة شيري عادل، اليوم الأحد 19 أبريل بعيد ميلادها الـ32، فقد ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة عام 1988، لأب وأم مصريين، وأحبت الفن منذ نعومة أظافرها.









اسمها الحقيقي شيرين عادل، واختارت لنفسها اسم شيري حتى لا يتشابه اسمها مع المخرجة شيرين عادل التي كانت معروفة وقت ظهورها على الساحة الفنية.









وسبق أن نشرت شيرى عادل، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أحيت فيه ذكرى ميلاد والدها الراحل في 9 أبريل الجارى.







