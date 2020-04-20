أمير الإنسانية يبشر مواطنيه.. الالتزام كلمة السر في القضاء على كورونا.. إجلاء الكويتيين العالقين في الخارج قبل شهر رمضان.. أبرز ما جاء بكلمة الشيخ صباح الأحمد

رسائل طمأنة من أمير الكويت لشعبه:-

عودة أبناء الكويت العالقين فى الخارج قبل رمضان

الإلتزام بالحجر الصحى هو كلمة السر للعبور من الأزمة

إجلاء الكويتين العالقين فى مصر اليوم

أطل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الشعب الكويتى بحديث من القلب وبرسائل طمأنة، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

لن ننجح بدون إلتزام

و أكد أمیر الكويت خلال كلمة له الأحد، أن مكافحة كورونا لن تنجح بدون الالتزام بالإجراءات الصحية مضيفًا، أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس، لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

إجلاء الكويتين من الإمارات

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبي. وقال الشيخ أحمد ناصر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد، إن أول رحلة قادمة من دبي وصلت على السابعة صباحًا، مؤكدا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.





إجلاء العالقين فى مصر بداية من اليوم

وكشف مصدر دبلوماسي كويتى عن تفاصيل عملية إجلاء الكويتيين العالقين بمصر، لافتًا إلى أنه سيتم تسيير أولى الرحلات من القاهرة إلى الكويت اليوم الإثنين.

وأوضح "المصدر"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأولوية فى عملية الإجلاء ستكون للمواطنين الكويتين من كبار السن و ذوى الاحتياجات والمرضى ويأتى من بعدهم الطلاب، وستتم عملية الإجلاء على أيام متتالية.

ولفت المصدر الدبلوماسي، إلى أن كل رحلة ستستوعب بالتقريب نحو 500 شخص .

يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة، حيث تستمر عملية الإجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.

وكانت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، أصدرت تعميما على الموانئ الكويتية بفرض إجراءات مشددة على دخول السفن الغذائية إلى البلاد، وذلك ضمن مساعي الحكومة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

رسائل طمأنة





من جهتها ثمنت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، كلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وحرصه الشديد على الخروج على شعبه فى هذا التوقيت قبيل حلول شهر رمضان ليطمأن قلوبهم برسائل تحمل الهدوء والطمأنة فى طياتها وحديثه الأبوى مع ابنائه.

وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد"، أن الشيخ صباح الأحمد منذ بداية الجائحة وهو يتابع كل صغيرة وكبيرة بنفسه ويحرص على سلامة ابنائه فى الداخل والخارج ويوجه دائمًا بتقديم كافة الخدمات لكل المواطنين والمقيمين والوافدين على أرض الكويت على حد سواء دون اي تفرقة.

ولفتت "الرشيد"، إلى أن تشديد أمير الكويت فى كلمته على الإلتزام بالحجر الصحى يعكس مدى أهمية الإلتزام بالقرارات التى اتخذتها الكويت على عاتقها بتكاتف جميع مؤسساتها ومواطنيها للعبور من المأزق بسلام، لافتة إلى أن الإلتزام بالإجراءات الصحية وغيرها كلمة السر فى الخلاص من الفيروس .

وأشارت الرشيد"، إلى أن كلمة الشيخ صباح الأحمد أدخلت السرور على قلوب مئات الأسر التى هى فى انتظار ذويها العالقين خصوصا قبل دخول شهر رمضان ما تعد لفتة انسانية من أمير البلاد.





كما أشادت بتوجيهات أمير الكويت للحكومة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة والترتيبات لعودة العالقين من الخارج من أبناء الكويت مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتة إلى أن الكويت استقبلت 28 رحلة جوية على متنها 1185 مواطنا كويتيا عائد إلى البلاد من دول مجلس التعاون ومصر وتركيا وجينيف وباريس كمرحلة أولي بينما المرحلة الثانية مقرر لها 75 رحلة جوية لإعادة الكويتيتن العالقين من البلدان لأخري.