شم النسيم فى البيت .. طرق ترفع لافتة ممنوع السير والانتظار

اغلقت ادارات المرور منذ بدء موعد حظر التجوال امس طرق الكورنيش بكافة المحافظات، وقامت بمنع السيارات من الانتظار بها، كما قامت بتوفير المسارات البديلة ضمن الخطة الامنية التو وضعتها وزارة الداخلية لمنع تجمع المواطنين بمناسبة شم النسيم، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.





وكانت اعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من امس الأحد، عقب بدء الحظر في الساعة 8 مساءً سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها.





وقالت الوزارة، إنه سيتم السماح للسيارات بمحافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" بتسيير بالسير بتلك الطرق مع منع الإنتظار بتلك الطرق.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرّر غلق المولات والمحال التجارية، يوم الاثنين وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.



