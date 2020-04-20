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فن

دينا فؤاد: فخورة بمشاركتى في هذه ملحمة الاختيار

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:16 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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شروق إبراهيم
قالت الفنانة دينا فؤاد ان مسلسل " الاختيار " هو عمل درامي وملحمة وطنية تجسد بطولات الجيش المصرى والتضحيات العظيمة التي يقدمها  ، متمثلة فى بطل العمل الشهيد "  أحمد المنسى " قائد الكتيبة 103 صاعقة الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وان العمل يُظهر العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل والذي قدم روحه فداء للوطن . 

وأضافت: إننى أجسد شخصية «نسرين عشماوى» زوجة الإرهابى هشام عشماوى، الذى يقوم بدوره أحمد العوضى، وهو من أصعب الأدوار التى قدمتها فى حياتى وفخورة بمشاركتى فى هذه الملحمة الوطنية " الاختيار " وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور

وعن تقديم شخصية لسيدة منقبة فى العمل وأوضحتدينا أن «نسرين العشماوى» زوجة الإرهابي مُنتقبة والمشاهد التى تقوم بها فى المسلسل مشاهد موثقة 100%، ، لأننى أردت أن اكون طبيعية واجسد الدور بكل احترافية والالتزام بالسيناريو ،  وأن فريق المسلسل كان شديد الحرص على نقل العمل بمصداقية شديدة ، مشيدةً بالشركة المنتجة "سينرجى synergy "والتى لم تبخل بشيء على المسلسل، وقدمت كافة الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل مشرف

وتابعت بأن فريق العمل يواصل التصوير في رمضان بالتزامن مع العرض تحت قيادة المخرج بيتر ميمي فى ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا ، متمنية بأن ينعم الله على مصر وأهلها بالسلامة ، واهمية التعاون بيننا ، واتباع التعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ، ومشاهدة مسلسل " الاختيار " من المنازل.   

وأعربت  عن تطلعها لعرض واذاعة مسلسل الاختيار فى شهر رمضان المقبل مع النجم أمير كرارة  عبر قنوات ON E ، وأون دراما ومتابعة ردود الفعل من الجماهير والنقاد، وأن المسلسل هو مواجهة بين الحق والباطل  عن أحداث حقيقية تأليف: باهر دويدارإخراج: بيتر ميمي   

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

ويذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد الدرامية  مسلسل ( الأخ الكبير )، مع النجم محمد رجب ،  وتم إذاعتها عبر عدد من الفضائيات وحقق نجاح كبير عند عرضه  ، كما يعرض لها حاليا مسلسل ظل الرئيس مع النجم ياسر جلال ويذاع عبر شاشة قناة الاسرة المصرية " قناة المحور "
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