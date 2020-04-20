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أخبار العالم

مقتل 5 اطفال في انفجار قنبلة بالأردن

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:41 م
انفجار قنبلة في الاردن
انفجار قنبلة في الاردن
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قسم الخارجي
أفادت وسائل اعلام ادنية بوقوع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، اسفر عن مصرع 5 أطفال ووقوع إصابات، تم نقلهم إلى المستشفى، وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في الاردن، اليوم الاثنين، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في أحد الاحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان. وتبين وقوع انفجار لقنبلة قديمة كان مجموعة من الاطفال قد عثروا عليها ونقلوها لحيهم.

وأضاف الناطق الإعلامي انه نتج عن الحادثة وفاة خمسة أطفال واحداث، فيما تقوم فرق مختصصة بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة .
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