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محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقى فريق أوبريت يا طير السمان ويؤكد أهمية دور الفن

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:03 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يلتقى بفريق أوبريت يا طير السمان
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أحمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أهمية دور الفن فى ابراز الحقائق والقاء الضوء على النماذج الناجحة وتعديل السلوكيات المجتمعية، علاوة على دعم التنمية والانجازات فى مختلف المجالات.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع فريق عمل أوبريت : " يا طير السمان يا مروح .. حود على العريش " والذى يصوره حاليا بعض الفنانين ومجموعة من أبناء سيناء .

حضر اللقاء الفنان حسام فيكا ( من شمال سيناء ) والمخرجة رضوى رحيم، ومدير التصوير أحمد الشيمى ، والمنتج المنفذ كمال الأهتم ( ابن شمال سيناء ) .

وأعرب فريق الأوبريت عن سعادتهم بالعمل على أرض الواقع فى شمال سيناء ومشاركة أهلها ذكرى التحرير وابراز مشروعات التنمية، مشيرين الى أن الأوبريت يسلط الضوء على أهم الانجازات على أرض شمال سيناء ، وتعاون أهالى شمال سيناء مع القوات المسلحة والشرطة فى دعم دورهما للقضاء على الارهاب وتحقيق الأمن والتنمية والاستقرار على أرض مصر ومن أجل حب مصر.

كما يسلط الاوبريت الضوء على الجوائب الايجابية فى سيناء وأهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها، علاوة على تسليط الضوء على الرموز السيناوية وأهالى الشهداء وتاريخ سيناء على مر الأزمان وفى مختلف المجالات.

ويشارك في الاوبريت كورال مدرسة الرسالة للغات بالعريش ، وسيعرض على شاشات الفضائيات والتليفزيون يوم 25 أبريل الجارى بمناسبة احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى لمحافظة شمال سيناء .

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