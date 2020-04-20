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محافظات

بطول 8 كيلو.. قوات الشرطة تنتشر بشواطئ العريش لمنع تجمعات شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أغلقت قوات الشرطة بشمال سيناء شواطيء المحافظة يوم شم النسيم تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية، بعدم تواجد المواطنين على الكورنيش.

وانتشرت قوات الشرطة علي كورنيش العريش البحري بطول ٨ كيلو مترات لمنع وصول المواطنين الي البحر وعدم وجود تجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والتزم المواطنون بالتعليمات الصادرة من جانب الاجهزة الأمنية، وفضّلوا التواجد في منازلهم خشية تعرضهم للمساءلة القانونية.

كما أغلقت الكافتريات والمحال التجارية ولمطاعم أبوابها أمام المواطنين يوم شم النسيم التزاما بالتعليمات، كما التزم المواطنون في الشاليهات بالإقامة في أماكنهم.

كما أغلقت القري السياحية الشاطيء أمام الرواد بعدم وجود تجهيزات علي الشاطئ وتوصيل الوجبات الي محل إقامتهم بدلا من التجمع داخل المطعم. 

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https://www.elbalad.news/4286297 
بطول 8 كيلو.. قوات الشرطة تنتشر بشواطئ العريش لمنع تجمعات شم النسيم
بطول 8 كيلو.. قوات الشرطة تنتشر بشواطئ العريش لمنع تجمعات شم النسيم
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