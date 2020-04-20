تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه تم التوقيع رسميا على اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل.





وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن بيانا صادرا عن حزب الليكود وكاحول لفان، قال إن بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، وقعا على اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ وطنية.









يأتي ذلك بعد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات الطويلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية.









وبحسب القناة الإٍسرائيلية، فإن حزب كاحول لفان سيحصل على 16 حقيبة وزارية من بينها وزارة الدفاع، الخارجية لمدة نصف ولاية، ووزارة العدل، وزارة الهجرة والاستيعاب، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الاقتصاد، وزارة الاتصالات، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون الاستراتيجية، وزارة السياحة، وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة الشتات.









ويحصل حزب الليكود على حقيبة الخارجية لمدة نصف ولاية، بالإضافة إلى وزارة الأمن الداخلي، وزارة الإسكان، وزارة التعليم، وزارة الطاقة، وزارة حماية البيئة، وزارة القدس، وبعض الحقائب الوزارية الصغيرة الأخرى. بحسب ما ذكرت قناة الكنيست.









وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن رئيس الكنيست، بيني جانتس، سيتم تعريفه بأنه "رئيس الوزراء المناوب" أو "رئيس الوزراء البديل".



