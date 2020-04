تنظيم داعش يعلن إسقاط مروحية في دولة أفريقية.. فيديو

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن إسقاط مروحية في موزمبيق، في عملية مزعومة بالقارة السمراء.

وقال التنظيم الإرهابي في مقطع بثته وكالة "أعماق" إنه أسقط الطائرة خلال اشتباكات مع جيش موزمبيق في مقاطعة كيسانجا بمنطقة كابو ديلجادو.

وأكد داعش من خلال المقطع المنشور أن الواقعة تعود ليوم 8 ابريل، وأنهم تمكنوا من إسقاط الهليكوبتر خلال اشتباكات مع جيش موزمبيق في المنطقة.

ويظهر في المقطع مجموعة من الإرهابيين يرفعون علم داعش، ملتفين حول حطام مروحية. لكن لم يتضح ما اذا كان المقطع أقدم من ذلك التاريخ، وما اذا كانت المروحية تتبع رسميا الجيش الموزمبيقي.

#ISIS released video of the destroyed Gazelle Helicopter of the DAG PMC that was shot down in Cabo Delgado #Mozambique on April 8th.



Reports vary, but this video matches the Heli type and colour. Small Arms fire reportedly caused a forced landing.



Crazy to see this. pic.twitter.com/o40C1sK8Ja