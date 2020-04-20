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توك شو

خلال 72 ساعة.. متحدث الجيش الليبي يكشف عن إسقاط 12 طائرة تركية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن الجيش الليبي، تمكنا قبل دقائق من الآن من اسقاط طائرة مسيرة تختلف عن الطائرة التركية وجار محاولة كشف معلومات عنها.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الأمور هادئة وهناك بعض المناوشات من قبل المليشيات اليوم، منوهًا بأن هناك اشتباكات متقطعة اليوم بمحاور طرابلس بعد معارك واشتباكات شديدة الأمس وأول أمس.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى، على أن الجيش تمكنا من دحض كل هذه المحاولات، وتم إسقاط أكثر من 12 طائرة تركية مسيرة خلال الـ 72 ساعة، وهناك هدوء حذر اليوم.


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