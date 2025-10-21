قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار جنوب سيناء| رئاسة الجمهورية تشيد بالجهود في قمة "السلام".. طلاب جامعة سلمان في رحلة علمية بسانت كاترين

قمة السلام بشرم الشيخ
قمة السلام بشرم الشيخ
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرزها الاشادة التي بعثت بها رئاسة الجمهورية لمحافظة جنوب سيناء للمساهمة الفعالة خلال قمة السلام التي عقدت بمدينة شرم الشيخ. 

كما شهدت مدينة سانت كاترين رحلة علمية لمدينة سانت كاترين لاعداد التقارير العلمية. 

واليكم تفاصيل الاخبار 

 تلقي  اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،  خطابا من  ديوان عام رئاسة الجمهورية ، يحمل الشكر  المحافظ  وجميع العاملين بالمحافظة، تقديرًا لما قدموه من جهد مخلص وتعاون صادق ساهم في إنجاح قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، لترسخ مجددًا مكانتها كـعاصمة للسلام وواحة للأمن في قلب العالم.

 نظمت جامعة الملك سلمان الدولية رحلة ثقافية استكشافية نوعية إلى محمية سانت كاترين في جنوب سيناء. جاءت هذه الرحلة بتعاون استراتيجي بين مجال السياحة والضيافة ومجال الألسن واللغات التطبيقية بالجامعة.

​انطلاقًا من إيمانها بأن أفضل مسارات التعلم تنبع من التجربة المباشرة والتطبيق العملي،

​هدفت الرحلة إلى صقل مهارات الطلاب، وتنمية وعيهم الثقافي والسياحي، وتعزيز معرفتهم الميدانية بواحدة من أهم المناطق التراثية في مصر والعالم. وقد شمل البرنامج زيارة لأبرز معالم المنطقة، كـ دير سانت كاترين التاريخي ووادي الراحة، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على تفاصيل مشروع "التجلي الأعظم" الطموح لتطوير المنطقة.

​ولإثراء البعد الثقافي الأصيل، تضمنت الرحلة تجربة اجتماعية مميزة داخل أحد البيوت البدوية، حيث أتيحت للطلاب فرصة التعرف على التراث الشعبي الأصيل وعمق الحضارة المحلية في جنوب سيناء، مما أضاف بُعدًا إنسانيًا حيويًا لتجربتهم التعليمية.

​وفي تتويج عملي وتطبيقي لهذه التجربة الشاملة، اختتم الطلاب الرحلة بإعداد مجموعة من التقارير السياحية المتكاملة بأربع لغات مختلفة. وقد عكست هذه التقارير مدى تميزهم الأكاديمي وانفتاحهم على الثقافات العالمية، مجسدين بذلك رؤية جامعة الملك سلمان الدولية في توفير تجربة تعليمية شاملة تتخطى حدود القاعة وتصل إلى قلب الميدان.

