بعد الإساءة للعمالة المصرية.. إسرائيل تشيد بـالكويتية حياة الفهد.. شاهد

الناطق باسم جيش الدفاع الاسرائيلي في الاعلام العربي، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يتابع برومو مسلسل «أم هارون» للفنانة الكويتية حياة الفهد ، المتهمة بالتطبيع مع إسرائيل، بسبب هذا المسلسل. نشر أفيخاي أدرعى









وعلق أفيخاي أدرعى ، قائلًا: « لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا. أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد : “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة».









وتابع: «لكن كالعادة تعرضت الفنانة القديرة لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع وسنرى».









يسلط المسلسل الضوء على مأساة "أم فهد" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية. والعمل من إنتاج MBC، وكتبه علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.





كانت الفنانة الكويتية حياة الفهد، أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها العنصرية ضد العمالة في دولة الكويت، بعد ما ناشدت الحكومة بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا من غير الكويتيين إلى بلادهم.







وشن عدد كبير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على تصريحات الممثلة الكويتية الشهيرة، مؤكدين أن آراءها ”لا تمثل آراء الكويتيين” و“لا تحترم قيم وتقاليد الكويت“.