AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش هتصدق.. 8 فوائد لـ تناول الرنجة رغم كل التحذيرات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

اعتاد المصريون على تناول الرنجة، بوصفها من أبرز العادات والتقاليد التى يستقبل بها كثير من الأسر شم النسيم، رغم أنه يتخوف البعض من الإصابة بالتسمم نظرا لتناولهم الرنجة الفاسد، ولذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، فوائد تناولالرنجة.

1.مفيدة للأوعية الدموية والشرايين وللقلب، وتناولها بانتظام يمنع الإصابة بانسداد الشرايين. وتحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة المهمة للجسم.

2.تعتبر مصدر غني بالأوميجا 3، الذي يساعد في الحماية من الإصابة بتخثر الدم وتجلطه. وتساعد في تنشيط الجهاز المناعي ومنع الإصابة بالأمراض الفيروسية بسبب احتوائه على الزنك.

3.تعمل على تقوية كريات الدم الحمراء، وبالتالي إبقائها في معدلها الطبيعي بسبب احتواءه على كمية كبيرة من الحديد.

4.تحتوى على اليود لأنه مهم جدًا لتحسين وظيفة الغدة الدرقية وتنظيم إفرازها للهرمونات.

5.غنية بفيتامين ب الذي لا غنى للجسم عنه.

 

بالرغم من الفوائد العظيمة لسمك الرنجة إلا أن له بعض الأضرار، ويمكن تلخيصها بالآتي:

يحتوي على النيترات والنيتريت اللذان يسببان الإصابة بالسرطان عند تناوله بكميات كبيرة على المدى البعيد.

يساعد في رفع مستوى ضغط الدم بسبب وجود كمية كبيرة من الأملاح به، ولذلك يفضل نقع الرنجة فى ماء دافئ لتقليل كمية الملح لمرضى ضغط الدم المرتفع .

احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائى فى حالة سوء التصنيع والتخزين ، فيجب الحذر عند الشراء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد البطيخ.. للحامل والبشرة

بجنيه واحد.. نوع مهمل من الأعشاب يعالج الكبد والضغط والسكر

ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من البلح؟

الفستق.. تعرف على فوائده لـ الحامل والقلب والجسم

لمرضى الضغط والسكر.. تعرف على فوائد الكركديه

أشهر أكلات شم النسيم .. فوائد الترمس والحلبة والبصل والبيض في عيد الربيع

ترشيحاتنا

بفرمان كارتيرون.. الزمالك يرفض عودة نجمه ويطالب بتجديد إعارته ..فيديو

أخبار الفن.. زكي فطين عبد الوهاب يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. حنين حسام: نشأت الديهي السبب.. إسرائيل تشيد بـ حياة الفهد بعد إساءتها للمصريين

ترامب: سأطلب من الكونجرس السماح بشراء النفط

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

العليا لإدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعها غدا لتحديد أوقات الحظر في رمضان

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. طريقة تدميس الفول فى المنزل بأسهل الخطوات

بإطلالة محتشمة.. خطيبة محمد الشرنوبى تتألق فى أحدث ظهور

أخصائية تغذية: تناول المنشطات يهدد حياة البشر ويصيب بأمراض قاتلة