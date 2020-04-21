مش هتصدق.. 8 فوائد لـ تناول الرنجة رغم كل التحذيرات

ا لرنجة، بوصفها من أبرز العادات والتقاليد التى يستقبل بها كثير من الأسر شم النسيم، رغم أنه يتخوف البعض من الإصابة بالتسمم نظرا لتناولهم ا لرنجة الفاسد، اعتاد المصريون على تناولبوصفها من أبرز العادات والتقاليد التى يستقبل بها كثير من الأسر شم النسيم، رغم أنه يتخوف البعض من الإصابة بالتسمم نظرا لتناولهمالفاسد، ولذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، فوائد تناول ا لرنجة .

1.مفيدة للأوعية الدموية والشرايين وللقلب، وتناولها بانتظام يمنع الإصابة بانسداد الشرايين. وتحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة المهمة للجسم.

2.تعتبر مصدر غني بالأوميجا 3، الذي يساعد في الحماية من الإصابة بتخثر الدم وتجلطه. وتساعد في تنشيط الجهاز المناعي ومنع الإصابة بالأمراض الفيروسية بسبب احتوائه على الزنك.

3.تعمل على تقوية كريات الدم الحمراء، وبالتالي إبقائها في معدلها الطبيعي بسبب احتواءه على كمية كبيرة من الحديد.

4.تحتوى على اليود لأنه مهم جدًا لتحسين وظيفة الغدة الدرقية وتنظيم إفرازها للهرمونات.

5.غنية بفيتامين ب الذي لا غنى للجسم عنه.

بالرغم من الفوائد العظيمة لسمك الرنجة إلا أن له بعض الأضرار، ويمكن تلخيصها بالآتي:

يحتوي على النيترات والنيتريت اللذان يسببان الإصابة بالسرطان عند تناوله بكميات كبيرة على المدى البعيد.

يساعد في رفع مستوى ضغط الدم بسبب وجود كمية كبيرة من الأملاح به، ولذلك يفضل نقع الرنجة فى ماء دافئ لتقليل كمية الملح لمرضى ضغط الدم المرتفع .

احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائى فى حالة سوء التصنيع والتخزين ، فيجب الحذر عند الشراء.