عادل مصطفى: استبعدت من جهاز المنتخب بعد اعتذار إيهاب جلال.. وشرط واحد يضمن عودتي.. فيديو

كشف عادل مصطفي نجم ومدرب الأهلي السابق، عن مفاجأة بشان إمكانية انضمامه للجهاز الفني للمنتخب الأول تحت قيادة إيهاب جلال، قبل أن يتم اختيار حسام البدري لتولي المسؤولية.





وأكد عادل مصطفي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت " أن محمد فضل عضو اتحاد الكرة أبلغه بشكل رسمي ضمه للجهاز المعاون لـ "جلال".





وأوضح مصطفى أن ايهاب جلال قرر الاعتذار عن تولي المهمه عقب ذلك؛ ليخبره فضل"" بإمكانية تواجده، حال تم إضافة عنصر خامس لجهاز حسام البدري.





الأهلي ، أشار إلى توليه منصب المدرب المساعد في جهاز محمد يوسف المؤقت، وقدم أداء جيدا، لافتا إلى أنه لم يتعرض للظلم عقب تولي لاسارتي المهمة واستبعاده. أما عن فترة توليه القيادة في ، أشار إلى توليه منصب المدرب المساعد في جهاز محمد يوسف المؤقت، وقدم أداء جيدا، لافتا إلى أنه لم يتعرض للظلم عقب تولي لاسارتي المهمة واستبعاده.



