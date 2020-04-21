أصبت بالشلل..عادل مصطفي يكشف سر رحيله عن الأهلي واعتزاله في عمر الـ21 عاما

كشف عادل مصطفي نجم ومدرب الأهلي السابق عن سر رحيله عن الفريق في بداية مشواره الاحترافي مؤكدا انه تعرض لإصابة قوية بمباراة الفريق أمام بلدية المحلة .





عادل مصطفى في ترصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن طبيب الفريق طالبه عقب الإصابة بوضع قدمه في مياه ساخنة مشددا ان اصابته كان عبارة عن شلل في قدمه. وأضاففي ترصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن طبيب الفريق طالبه عقب الإصابة بوضع قدمه في مياه ساخنة مشددا ان اصابته كان عبارة عن شلل في قدمه.





وأكمل أن تلك الإصابة تسببت في بقائه في المنزل لمدة 8 أشهر كاملة حيث قام بالسفر لألمانيا 3 مرات وأخبره الطبيب الاهلي ان وضغ قدمه في المياه الساخنه كانت السبب في تضخم حجم الإصابة.





وأضاف أن الأطباء في المانيا اخبره انه لم يتمكن من العودة كلاعب كرة قدم مره أخري مشددا أن قدمه كادت أن تتعرض للبتر خلال العملية التي أجراها





وأكمل أن اضطر لاستخدام عكاز من اجل ان يستطيع السير في منزله حيث طالبه العديد من النجوم في هذا التوقيف بإعلان اعتزاله وهو في عمر 21 عاما.



