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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار مهم لمربي الماشية.. تدريب جديد قد يغير مستقبل الثروة الحيوانية

مربي الماشية
مربي الماشية
شيماء مجدي

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  دورتين تدريبيتين بعنوان «الأمن الحيوي في حظائر الماشية» بمحافظتي أسيوط والبحيرة، وذلك ضمن أنشطة مشروع TACLIM للتصدي لتغيرات المناخ عبر التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية، وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظتين.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تنظيم هذه الدورات يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة دعم قدرات الكوادر البيطرية، وتعزيز تطبيقات الأمن الحيوي داخل حظائر الماشية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

 تنفيذ برنامج تدريبي متكامل جمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية

وأوضح الأقنص أن تم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل جمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، بهدف تأهيل الأطباء البيطريين على أحدث الممارسات العلمية في مجال الأمن الحيوي، لافتا الى أن البرنامج تناول المفاهيم الأساسية للأمن الحيوي، وآليات إعداد وتنفيذ خطط الوقاية داخل حظائر الماشية، وأفضل أساليب الإدارة الصحية للمزارع، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والإرشاد البيطري لضمان رفع وعي المربين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن اليوم الختامي في كل دورة تضمن تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من حظائر الماشية، جرى خلالها التطبيق العملي لإجراءات الأمن الحيوي، وتقديم الإرشادات الفنية للمربين، بما يسهم في تحويل الجوانب النظرية إلى ممارسات واقعية تدعم استدامة الإنتاج الحيواني وتحد من مخاطر انتشار الأمراض.

وأكد الأقنص أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية وبناء قدرات الأطباء البيطريين في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركاء التنمية، إيمانًا بأهمية الأمن الحيوي كأحد الركائز الأساسية لحماية الثروة الحيوانية، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

الزراعة الماشية حظائر الماشي أسيوط

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