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رياضة

بعد فتحي وحجازي .. لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:09 ص
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
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عمرو الحلوانى

اشتعل الصراع فى الوقت الحالى بين الأهلي وبيراميدز من أجل حسم ضم باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "صدى البلد" أن مسئولى بيراميدز أجروا اتصالات مكثفة مع باهر المحمدي من أجل إقناعه بالانتقال إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان الأهلي أبدى اهتمامه أيضا بضم باهر المحمدي خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بإنه سيكون خير بديل لرحيل أحمد فتحي والذى سيرحل عن القلعة الحمراء وينتقل إلى بيراميدز بنهاية الموسم الكروى الجاري.

ويعد باهر المحمدي واحدا من أبرز المدافعين فى لدوري الممتاز فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التى يمتلكها، وتواجده بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع منتخب مصر.

يذكر أن الأهلي وبيراميدز كانوا دخلوا فى صراع كبير من أجل حسم ضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وهو الأمر نفسه بالنسبة لطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وأسامة جلال مدافع إنبي.

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