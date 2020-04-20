صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز | تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر أن هناك صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز على وشك الانتهاء.









وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن الحديث عن تفاصيل انتقال اللاعبين بين إدارة الناديي

ن في خلال الفترة الحالية.





وتابع:" الزمالك عرض على بيراميدز ضم كل من أحمد رفعت لاعب الفريق الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري ومحمد عواد حارس مرمي الفريق، مقابل حصول الزمالك على أى من عمر جابر أو أحمد أيمن منصور أو محمود حمدي".









وأكد سيف زاهر أنه سيتم حسم الأمور في الفترة القادمة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين.









وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم.



