AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز | تفاصيل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:55 ص
لقاء سابق بين الزمالك
لقاء سابق بين الزمالك وبيراميدز
Advertisements
حسام الحارتي
كشف الإعلامي سيف زاهر أن هناك صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز على وشك الانتهاء.


وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"،أن الحديث عن تفاصيل انتقال اللاعبين بين إدارة الناديي
ن في خلال الفترة الحالية.

وتابع:" الزمالك عرض  على بيراميدز ضم كل من أحمد رفعت لاعب الفريق الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري ومحمد عواد حارس مرمي الفريق، مقابل حصول الزمالك على أى من عمر جابر أو أحمد أيمن منصور أو محمود حمدي".


وأكد سيف زاهر أنه سيتم حسم الأمور في الفترة القادمة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين.


وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

حارس مرمى الزمالك يكشف تفاصيل رحيله عن الأبيض

مفاجآت عن صفقة منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

هل وقع محمد عواد لنادى بيراميدز ؟ .. حارس الزمالك يجيب

تراوري وفتحى والشناوى وإكرامى.. كواليس حرب الصفقات الستة بين الأهلي وبيراميدز

أحمد الشناوي يقترب.. كواليس صفقة منتظرة بين الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

لوحة سيارة تكشف ارتباط درة بهذا الشخص .. القصة الكاملة

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار

إعفاء متحدث الأوقاف من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة ليست من شأنه

مصدر أمني ينفي الاعتداء على دينا الشربيني في المعادي.. تفاصيل

جابر طايع: متحدث الأوقاف يعمل بإذاعة القرآن الكريم والوزارة تحتاج للدقة

على طريقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. درة تثير الجدل حول ارتباطها بمصمم ديكور مصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج