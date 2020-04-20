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رياضة

أحمد شوبير يصدم الأهلي بشأن قضية عبد الله السعيد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:43 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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عمرو الحلوانى

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، خسارة النادي الأهلي قضيته ضد لاعبه السابق عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز الحالي.


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، إنه تحدث مع عضو بارز في اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري بهذا الشأن.


وأضاف: "عضو اللجنة الخماسية أكد له أنّ الأهلي خسر قضيته ضد عبد الله السعيد، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الدولي رفض دعوى الفريق الأحمر ضد لاعب بيراميدز الحالي".


وتقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبد الله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادي مصري "بيراميدز" دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.


ولم يجد الأهلي سوى التقدم بشكوى لاتحاد كرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

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