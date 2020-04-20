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رياضة

شادي محمد: الأهلي والزمالك السبب في ارتفاع أسعار اللاعبين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:51 ص
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
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حسام الحارتي

قال شادي محمد لاعب الأهلي السابق، إن تتويج القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري أمر في غاية السهولة .

وأضاف شادي محمد في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن القيمة المالية الخاصة بالاعبين في الوقت الحالي كبيرة للغاية .

وتابع: "ترضية اللاعبين ماديا ليس لها علاقة بالاحتراف".

وأتم: "الأهلي اخطأ في وضع أرقام كبيرة ومبالغ فيها من أجل التجديد مع أحمد فتحي .

وأكد شادي محمد أن الأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب من صفوفه .

وأتم :" تخفيض العقود لابد أن يكون دافعا شخصيا من اللاعبين "، مضيفا أن قطبي الكرة المصرية" الأهلي والزمالك"، السبب في ارتفاع أسعار اللاعبين  

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