شادي محمد: الأهلي والزمالك السبب في ارتفاع أسعار اللاعبين

قال شادي محمد لاعب الأهلي السابق، إن تتويج القلعة الحمراء ببطولة الدوري
المصري أمر في غاية السهولة .
وأضاف شادي محمد في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن القيمة
المالية الخاصة بالاعبين في الوقت الحالي كبيرة للغاية .
وتابع: "ترضية اللاعبين ماديا ليس لها علاقة بالاحتراف".
وأتم: "الأهلي اخطأ في وضع أرقام كبيرة ومبالغ فيها من أجل التجديد
مع أحمد فتحي .
وأكد شادي محمد أن الأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب من صفوفه .
وأتم :" تخفيض العقود لابد أن يكون دافعا شخصيا من اللاعبين "،
مضيفا أن قطبي الكرة المصرية" الأهلي والزمالك"، السبب في ارتفاع أسعار
اللاعبين