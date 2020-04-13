صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ضم أحمد حجازي

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس الصراع بين الأهلى وبيراميدز على ضم أحمد حجازى نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي إن الأهلى يرغب بشدة فى ضم أحمد حجازى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم دفاعه بشكل جيد خاصة فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب.



وأضاف: "بيراميدز أيضا يريد التعاقد مع أحمد حجازى من أجل تدعيم صفوفه بالمزيد من اللاعبين المميزين بعد أن نجح فى ضم أحمد فتحي نجم الأهلى قبل عدة أيام".



ويعد أحمد حجازى هو المدافع الأول فى الكرة المصرية فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى تشكيل منتخب مصر طوال السنوات الماضية.



وكان أحمد حجازى لاعبا فى النادي الأهلي قبل عدة سنوات ولكنه رحل إلى الدوري الإنجليزي وانضم إلى صفوف ويست بروميتش.