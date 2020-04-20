علاء ميهوب يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

قال علاء ميهوب، نجم الأهلى السابق، إن السبب الحقيقي وراء رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء، هو رغبته فى الحفاظ على حظوظه فى المشاركة بمونديال 2022.





وأضاف علاء ميهوب، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أحمد فتحي يرغب فى المشاركة بإستمرار من أجل ضمان المشاركة بالمونديال المقبل.





كما ناشد علاء ميهوب، قائد الأهلى، حسام عاشور، بالإعتزال أو اللعب خارج مصر، إذا أراد الإستمرار، ناصحا إياه بعدم ارتداء قميص اى فريق آخر، داخل مصر، باستثناء الأهلى.





وأكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، أن عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة مطلوبة لإنقاذ صناعة الكرة في مصر، مشددا أنه من الصعب الحفاظ على لياقة اللاعبين وأوزانهم أثناء الجلوس بالمنزل، مضيفا أن المران في المنزل يحتاج لنظام غذائي صارم ومتابعة دائمة.