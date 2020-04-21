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رياضة

شريف إكرامي: الأهلي مبيوقفش على حد وخوفت من زعل الجمهور ..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:57 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رحيله عن القلعة الحمراء لن يؤثر على مشوار الفريق المحلي أو الإفريقي.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن النادي الأهلي لا يقف على أحد لاعب سواء شريف إكرامي أو أي لاعب غيره، مشددًا أن النادي الأهلي أكبر من أي لاعب.

وتابع: "قلقت قبل إعلان قرار الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خوفًا من غضب الجماهيري تجاهيي، ولكن تفاجئت برد فعلهم عندما تمنوا لي التوفيق في الخطوة المقبلة وهنا وجدت حب منهم لم أراه ولم أتوقعه من قبل".

وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعلن شريف اكرامي حار مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق .

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