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منوعات

رئيس جنوب أفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء في البلاد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:09 ص
رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء في البلاد
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أ ش أ
أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامفوسا ما تردد من عمليات سرقة للعبوات الغذائية المخصصة للتوزيع على الفقراء خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس إن هذه الأنباء مقلقة ومقززة، مضيفا أن الأفراد المتورطين في سرقة أو بيع أو تحويل المعونة الغذائية لأغراض أخرى سيتم التعامل معهم بشدة.

وأضاف الرئيس، في نشرته الأسبوعية، "على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، واجهتنا صور محزنة لأفراد يحتجون من نقص الطعام في مراكز التوزيع".

وتابع الرئيس رامفوسا أن الحكومة سوف تزيد مخصصات الرعاية الاجتماعية للفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر، ولكنه لم يحدد كيفية القيام بذلك.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد نقلت عن اقتصاديين ونقابات عمالية في البلاد مطالبتها بزيادة المنح الاجتماعية.
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