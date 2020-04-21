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أخبار البلد

شاهد .. بعد القبض عليها.. المصريون يحاكمون حنين حسام على تويتر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حنين_حسام وتصدر  قائمه الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

وذلك بعدما ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
 وجاءت التعليقات كالتالى:

‏⁧‫#حنين_حسام‬⁩ ماهي ألا أفراز عفن وطبيعي جدآ لطفح طرنش مجاري مايسمي بالتيك توك

معظم الناس الزبالة والسرسجية والتافهين والمغيبين اللي بنشوفهم ترند في المجتمع بسبب اننا عطينا اهتمام لهم ..سواء عن طريق الكوميكس او غيره من الاساليب وفي الاخر نقول مين السبب ❕
‏⁧‫#حنين_حسام‬⁩

‏احنا اللي بنعمل للمعفن سعر وبنشهره وبنخليه
‏Star
‏لمجرد اننا عاوزين نضحك ونألش ع اي حاجه والسلام... العيب مش ع حنين العيب عليكو ولو حنين هتتحاسب فأنتو قبل منها تتحاسبو لانكو سمحتو وقبلتو المحتوي اللي بتعرضه وانتو اللي بتشيرو وبترفعو المشاهدات عندها 
‏احنا السبب مش حنين 👌
‏⁧‫#حنين_حسام
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