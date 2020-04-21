الصابون أفضل.. الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام الكحول.. فيديو

قال الدكتور "إيهاب عطية" مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن فيروس كورونا المستجد، من عائلة كورونا والتي مثلها مثل الإنفلونزا العادية.





وأكد عطية أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ لأنه ثقيل، لافتا أنه لا يستطيع التنقل بعد 90 سم، فيجب أخذ الاحتياطات في التعامل مع المشتبه بهم أو المصابين في نطاق متر فما أكثر.





وطالب باتباع الإجراءات الوقائية، بتنظيف الأسطح والتباعد، وغسل اليد باستمرار بالماء والصابون واستخدام الكحول بالأماكن غير المتواجد بها الماء والصابون، محذرا من خطورة الإفراط فى ااستخدام الكحول نظرا لأن كثرة استخدامه قد تؤدى لقتل البكتيريا المفيدة بالجسم فضلا عن ضرره على الجلد، مشددا على ضرورة تعقيم الأحذية.





وقال: الأشخاص المعتادين على الخروج من المنزل، عند الرجوع يحب اتباع جميع الإرشادات الوقائية والابتعاد عن كبار السن والحوامل والأطفال.



