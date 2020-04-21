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أخبار البلد

حول البناء المخالف والقمامة.. كيف تقدم شكوى لـ التنمية المحلية فى زمن كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:38 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، عن آليات عمل مكتب شكاوى المواطنين بوزارة التنمية المحلية، والذى يستقبل شكاوى المواطنين الخاصة بالمحليات، حيث يتم تلقى الشكاوى عن طريق حضور المواطن ومقابلته  ولكن تم وقف هذه الوسيلة نظرا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا أو عن طريق  الفاكس على رقم ٣٣٣٧٨٥٩٧ أو البريد.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن طبيعة الشكاوى التى يتلقاها المكتب هى الخاصة بالمحليات مثل التعديات والبناء المخالف والإشغالات وشكاوى البنية التحتية والمخلفات ومنها القمامة وشكاوى الفساد الإدارى والقيادات المحلية ويتم حلها عن طريق بوابة الشكاوى الموحدة المتصلة بشكاوى مجلس الوزراء الصادر لها قرار جمهورية ورئيس وزراء ايضا فى هذا الشأن، إضافة إلى تلقى المقترحات. 

وأوضح أن المكتب استقبل الشهر الماضى ٢٤٠ شكوى وتم فحصها جميعا مؤكدا أن نسبة الحل 100% .

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية. 

وتتلقى الوزارة أي شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo). 


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