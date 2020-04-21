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اقتصاد

الصناعة تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة الزيادة في واردات منتجات الألومنيوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:43 م
وزيرة التجارة و الصناعة
وزيرة التجارة و الصناعة
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آمنة عبدالعظيم
أصدرت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، القرار رقم 2 لسنة 2020، والخاص بتحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة فى الواردات من منتجات الألومنيوم.

ويأتي ذلك طبقا للقانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وذلك بسبب تقدم شركة مصر لصناعة الألومنيوم التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى 29 ديسمبر الماضي  بشكوى من تزايد الواردات من منتجات الألومنيوم، مما ألحق ضررا جسيما بالصناعة المحلية.

وبناء على التحقيقات التى أجرتها وزارة الصناعة وانتهت فى 25 مارس الماضي أصدرت الوزيرة قرارها فى 14 إبريل الجارى ببدء الإجراءات الوقائية، ضد زيادة الواردات.

وتم نشر القرار بالعدد 90 من الجريدة الرسمية والصادر فى 16 إبريل على أن يبدأ العمل بالقرار فور نشره.
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