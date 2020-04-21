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تكنولوجيا

يمكنك من القيام بالبث المباشر لجميع الألعاب.. تعرف على تطبيق فيسبوك المجاني

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:59 م
يمكنك من القيام بالبث
يمكنك من القيام بالبث المباشر لجميع الألعاب
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ندى على
أطلقت شركة فيسبوك، تطبيق ألعاب للهواتف المحمولة، يتضمن الألعاب العادية البسيطة بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية الثقيلة، تنافس به Twitch ويوتيوب. 

وتم تصميم تطبيق ألعاب فيسبوك المجاني للأشخاص المشاركين بالفعل في مجتمعات الألعاب عبر الإنترنت، ويتكيز تطبيق فيسبوك الجديد بعدة مميزات تجعله قادرا على جذب أكثر من 700 مليون مستخدم على فيسبوك من اللاعبين.  


ووفقا لموقع Mic التقنى فإنه يمكن لكل لاعبى الألعاب القيام بالبث المباشر على فيسبوك لأى لعبة ومشاركة أصدقائهم، ولا يتطلب التطبيق أى مميزات تذكر غير الهواتف الحديثة. 

حيث يمكن لكل مستخدمى الهواتف الذكية القيام باللعب عن طريق البث المباشر بدون وجود كاميرا عالية الجودة أو سماعات بتقنية معينة، فقط لعب اللعبة والضغط على البث المباشر في التطبيق وهو  Go Live ، ويمكن للملايين من مجتمعات الألعاب مشاهدته في وقت البث.  

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتطبيق الألعاب المجاني فيسبوك بعد تحميله من على  Google Play store أو من على App Store لهواتف آيفون. 

وعلى المستخدمين القيام بالتسجيل من خلال حساب فيسبوك بعد القيام بتحميله، ثم الدخول مباشرة على مجتمع الألعاب حيث يمكنك للاعبين من جميع أنحاء العالم مشاركة اللعب معا والظهور بالبث المباشر. 


يمكنك من القيام بالبث المباشر لجميع الألعاب.. تعرف على تطبيق فيسبوك المجاني
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