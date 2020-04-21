العملات الرقمية للبنوك المركزية وعصر ما بعد كورونا

بزغ عصر ما بعد كورونا بمقدمته العظمى المتمثلة في الفوضى العالمية.

إن التحولات التاريخية العظيمة للقوة لا تأتى فجأة ولا تأتى عبر زمن طويل يحسب بقرون ولكن تأتى بالتراكم على دفعات.

ويقصد أن تحولات القوة الدولية أولا يندمج فيها ما هو عسكري مع ما هو سياسي ومع ما هو اقتصادي ومالي وما اجتماعي سكاني وما هو تكنولوجي. بقول آخر في مراحل التغيير العظيم يجرى تتفتت عناصر القوة وتجرى أيضا في ذات اللحظة تجميعها في تراكم متغير من وقت إلى آخر، هذا لأنه ليس هناك مستقبل بعيد يجرى تدبره ، ولكن هناك وفقط حاضر مستمر بمقدار الرؤية والإحساس التاريخي.

في هذا السياق يمكن اعتبار دخول البنوك المركزية عصر الرقمية هو الملمح الأول لعصر الفوضى العالمية.

هنا ينتقل البنك المركزي مصر العملة الوطنية الورقية الى بنك مركزي يتوجس من الفوضى العالمية المرجح دخول الدول الكبرى في اتونها فيقوم بإصدار عملات رقميه مركزيه. ان فنزويلا اثناء الصراع العنيف على السلطة قام رئيس الجمهورية ميدور باجبار البنك المركزي بإصدار عملات رقميه للحفاظ قيمه العملة وتجنب الحصار على العملة الوطنية .

فنلاحظ ان ستة بنوك مركزية انشأت من خلال الثلاثة اشهر الا ولى في 2020 مجموعة عمل لتبادل الخبرات المتعلقة بالعملة الرقمية للبنك المركزي ( CBDC ) وتقييم حالات الاستخدام. تتمتع جميع البنوك الستة بخبرة كبيرة في استكشاف العملات الرقمية. البنوك هي بنك كندا ، وبنك إنجلترا ، وبنك اليابان ، والبنك المركزي الأوروبي (ECB) ، و Sveriges Riksbank (السويد) ، والبنك الوطني السويسري ، وكذلك بنك التسويات الدولية (BIS) . على الرغم من أنه من المثير للاهتمام أن نرى تشكيل مثل هذه المجموعة فإنه لا يجب اغفال الملاحظات التالية: 1- وبصرف النظر عن بنك اليابان ، فإن ثلاثة بنوك مركزية آسيوية ليست جزءًا من المجموعة على الرغم من امتلاكها خبرة بحثية مهمة من CBDC وهى بنك الشعب الصيني (PBoC) ، الذي هو في المراحل المتقدمة من إعداد عملة رقمية للبيع بالتجزئة ، وهيئة النقد في سنغافورة ، التي مرت بسبع تجارب من مشروع CBDC Ubin الخاص بها، بالإضافة إلى ذلك ، قام بنك تايلاند ومشروع Inthanon باستكشاف CBDC مع CryptoBLK . 2- وذكر الإعلان أن المجموعة "ستقيم حالات استخدام اتفاقية التنوع البيولوجي ؛ خيارات التصميم الاقتصادي والوظيفي والتقني ، بما في ذلك التشغيل البيني عبر الحدود ؛ وتقاسم المعرفة حول التقنيات الناشئة.

3- وسيترأس بينوا كوريه ، الرئيس الجديد لمركز BIS للابتكار ، رئاسة المجموعة جنبًا إلى جنب مع جون كونليف ، نائب محافظ بنك إنجلترا ورئيس لجنة بنك التسويات الدولية للمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI). انضم Cœuré مؤخرًا إلى BIS وكان سابقًا مديرًا في البنك المركزي الأوروبي ورئيس CPMI السابق. وهو أيضًا رئيس مجموعة عمل G7 حول العملات المستقرة العالمية. أدى الإعلان في يونيو 2019 عن Libra على Facebook إلى تسريع الاهتمام بـ CBDC .

وهناك قلق من ان هذه المنصة يمكنها الوصول إلى Facebook يمكن أن تنشر عملة جديدة على نطاق واسع بما يكفي لتقويض دور البنوك المركزية ، خاصة في البلدان ذات العملات غير المستقرة. نتيجة لذلك ، تواجه الميزان معوقات تنظيمية كبيرة. كما طرح مارك كارني من بنك إنجلترا في السابق فكرة " عملة ذات هيمنة اصطناعية " ، كالميزان ، حيث تتكون من عملات رقمية تتشكل في سلة من العملات . ولكن حتى الان لا يمكن القول CBDCs قد اكتشفت مثل هذه العملة.

أدى جائحة COVID-19 الحالي إلى زيادة تفضيل استخدام طرق الدفع الرقمية وتجنب المعاملات النقدية. كشف استطلاع حديث أجرته The Economist Intelligence Unit أن 64٪ من المشاركين استخدموا المدفوعات الرقمية لأكثر من نصف مشترياتهم في العام2019 . الدفع الرقمي مصطلح واسع ويغلف العملات المشفرة ، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، و Paypal ، و WeChat Pay ، من بين أمور أخرى.

ووجد في تقرير والذي يحمل عنوان "الهشاشة - الخوف وتفضيل العملة الرقمية" أن أكثر من 80٪ من المستجيبين كانوا على استعداد لاستخدام المدفوعات الرقمية في المعاملات اليومية. من ناحية أخرى ، قال 4 ٪ فقط أنهم يفضلون استخدام النقد فقط. كان الاتجاه الذي لوحظ في المسح هو أن الاقتصادات النامية كانت أكثر تقبلًا لاعتماد طرق الدفع الرقمية. وقد تم إثبات ذلك من قبل 41 ٪ من المستطلعين من الاقتصادات النامية التي تمتلك عملات مشفرة ، مقابل 19 ٪ في الاقتصادات المتقدمة. في حين أن العملة الرقمية يمكن أن تخدم العديد من الأغراض ، فإن حوالي 34 ٪ من المستطلعين يستخدمونها في المقام الأول لعمليات الشراء والمدفوعات عبر الإنترنت. تستخدم نسبة كبيرة من العملات المشفرة لأغراض المضاربة أو الاستثمار. سابقًا ، وجد تقرير صادر عن Ipsos MORI / OMFIF اتجاهًا مشابهًا حيث تفضل الاقتصادات الناشئة العملات الرقمية على الاقتصادات المتقدمة.

وكانت ملاحظة أخرى هي أن المستهلكين يثقون في البنوك المركزية أكثر من أي كيان مالي آخر. ووجدت الإيكونوميست أن 54٪ من المشاركين أشاروا إلى إصدار الحكومة كعامل ثقة في العملات الرقمية. من ناحية أخرى ، قال 38 ٪ أن التشفير المدعوم من أي منظمة معينة ليس جديرًا بالثقة. يشير هذا إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي ( CBDC ) ستكون أكثر شعبية من عملة البيتكوين حاليًا. ومع ذلك ، لا تزال العملات الرقمية واتفاقية التنوع البيولوجي يجب اعتمادها على نطاق أوسع. وفي الوقت نفسه ، تظهر مشاريع اتفاقية التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. من المحتمل أن تكون الصين في طليعة اليوان الرقمي ، وبدأت تجريبية في وقت سابق من هذا العام. فرنسا ، ليتوانيا ، البنك المركزي الأوروبي ، و كندا من بين عدة CBDCs التى تقوم بالاستكشاف.

يوشك بنك الشعب الصيني أن يصبح أول بنك مركزي يطرح نسخة رقمية من عملته «اليوان» في إطار جهوده لرقمنة الاقتصاد، وعلى عكس عملات افتراضية مثل «بتكوين» وأخواتها، سيتمتع «اليوان الرقمي» بالشفافية وستكون قيمته ثابتة، بحسب تقرير «بلومبرغ». ومع ذلك، هناك تساؤلات لا تزال مطروحة بشأن تأثير «اليوان الرقمي» على البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل «أنت فاينانشيال» و«تنسنت» التي تقدم بالفعل خدمات دفع رقمية. وألمح أحد مسؤولي البنك المركزي إلى أن إطلاق عملة رقمية ليس لغرض اقتصادي فقط بل هناك سبب سيادي لبكين أيضًا. وفيما يلي بعض التساؤلات المتعلقة بهذه الخطوة: 1- - لم يتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بذلك، لكن بنك الشعب الصيني سجل براءات اختراع وتحدث مسؤولون لديه عن استمرار العمل على إطلاق عملة رقمية. 2- - يمكن استغلال «اليوان الرقمي» من جانب المستهلكين والشركات بعد تنزيل محفظة رقمية على جوالاتهم والحصول على أي سيولة رقمية من حسابهم المودع في أي بنك تجاري - على غرار ماكينة الصراف الآلي «إيه تي إم» مع إمكانية تبادل وإرسال نقد رقمي مع أفراد وشركات أخرى تمتلك أيضًا محفظة رقمية. 3- - تقدمت الصين خطوات ملموسة نحو المجتمع اللانقدي، فكل البائعين حتى في القرى الصغيرة يفضلون استخدام تطبيقات الدفع بالجوال بدلًا من دفع فعلي للنقود.

في الربع الأول من عام 2019، تعاملت مثل هذه التطبيقات مع مدفوعات بقيمة 59 تريليون يوان (8.3 تريليونات دولار) في الصين بزيادة نسبتها 15 في المئة من نفس الفترة قبل عام. 4- كان نصف هذه المدفوعات الإلكترونية تقريبًا يتم عبر تطبيق «علي باي» تلاه تطبيق «ويشات باي»، وذكر البنك المركزي أن كافة التعاملات غير النقدية التي تشمل بطاقات الائتمان والخصم ونقل الأموال وغيرها بلغت 3.8 كوادريليونات يوان عام 2018. هذا في الوقت يقول البنك المركزي السويدي إن 13 في المئة فقط من المواطنين عام 2018 دفعوا مقابل سلع وخدمات نقدا مقارنة بنسبة 39 في المئة عام 2010. 5- هناك اعتبارات تنظيمية وسياسية دعت بنك الشعب الصيني للتخطيط لإطلاق عملة رقمية، ومن بين هذه الاعتبارات القدرة على تتبع الأموال إلكترونيًا ومكافحة غسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى.

كان هذا المشروع قد بدأه محافظ البنك المركزي الصيني السابق «تشو تشاوشوان» - قبل تقاعده عام 2018 - إذ أراد حماية بلاده من خطر «بتكوين» وأخواتها وهيمنة الآخرين على المجتمع اللا نقدي في الصين. 6- ربما بدأ تندفع الصين نحو إطلاق عملتها الرقمية الخاصة في الوقت الحالي يقل بعد إعلان «فيسبوك» طرح عملتها الافتراضية «ليبرا» عام 2020 الأمر الذي سيضعف سيطرة بكين على رؤوس أموالها مما سيكون له عواقب مالية وسياسية خطيرة. 7- على الأرجح ليست عملة رقمية عادية، فعند الحديث عن هذا الأمر، يتبادر إلى الأذهان «بتكوين» و»إثيريوم» التي يتم التداول عليها عبر منصة «بلوك شين» اللامركزية للتأكد من تسجيل التعاملات. 8- تتم تداولات العملات الرقمية دون وسيط كالبنك المركزي كما أن تذبذب قيمتها يضعف من موثوقيتها مما يعني عدم إمكانية الاعتماد عليها كوسيلة للدفع، وعند المقارنة، فإن عملة «فيسبوك» «ليبرا» ستكون مستقرة ومدعومة بأوراق مالية وعملات حقيقية كالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني. 9- يمكن استغلال العملات الرقمية في نقل الأموال خارج الصين الأمر الذي يعني تخارج رؤوس أموال وإضعاف قيمة اليوان، ولذلك كان على بكين تشديد الرقابة النقدية والتفكير في حل عملي أفضل، ألا وهو «اليوان الرقمي».

على الأرجح، لن يتأثر الاقتصاد الصيني بشكل فوري بإطلاق اليوان الرقمي المصمم خصوصًا كي يحل محل النقد التقليدي، وبالتالي لن يكون الأثر كبيرًا أو ملموسًا، وبمرور الوقت، لو تم استخدام العملة الرقمية بشكل واسع النطاق، ستقل ودائع البنوك، لكن بشكل يمكن السيطرة عليه. - في المستقبل، يمكن للبنك المركزي استغلال العملة الرقمية في تحفيز الاقتصاد وتوجيهه نحو المسار الصحيح من خلال الطلب من البنوك زيادة الإقراض والحصول على معلومات عن المقترضين وأسعار الفائدة. سيسهم ذلك في سيطرة أكبر من البنك المركزي على إقراض البنوك والتمويل المباشر وإمكانية تنفيذ سياسات نقدية غير تقليدية بسهولة.

حذر وزير المالية الياباني تارو آسو المصرفيين في البلاد من المشاكل المحتملة الناجمة عن إطلاق الصين لليوان الرقمي المقبل - ملمحًا إلى أن الرفض الرقمي الذي تصدره بكين قد يتسبب في حدوث خلاف بين طوكيو وواشنطن. صرح آسو لقمة من المصرفيين اليابانيين أن الصين ستسعى على الأرجح إلى دفع مدفوعات دولية بعملتها الرقمية الجديدة - مما يشير إلى أن واشنطن من المرجح أن تأخذ نظرة قاتمة للدول التي تختار استخدام اليوان الرقمي بدلًا من الدولار في الدولار الدولي الصفقات التجارية. وأشار آسو إلى أن اليابان، وهي عضو في مجموعة الدول السبع (G7)، تستخدم الدولار الأمريكي بأغلبية ساحقة في التجارة الدولية، وحذر من أن اليوان الرقمي يمكن أن يشكل "مشكلة كبيرة" للتجار والمصدرين اليابانيين.