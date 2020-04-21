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رياضة

الدفاع الحسني الجديدي المغربي يشكو الأهلي والزمالك للفيفا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:57 م
ازارو
ازارو
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عمرو ابوبكر
أكدت تقارير صحفية مغربية أن إدارة فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، تعتزم على تقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، بسبب الثنائي وليد أزارو وحميد أحداد.

وكان فريق الدفاع الجديدي المغربي، قد راسل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل الحصول على نسبة إعارة الثنائي أزارو وأحداد إلى الاتفاق السعودي والرجاء المغربي.

ووفقا لصحيفة "المنتخب المغربية": "يتجه فريق الدفاع الحسني الجديدي نحو التصعيد ضد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للحصول على نصيبه من صفقة إعارة اللاعبين وليد أزارو وحميد أحداد على التوالي إلى كل من الاتفاق السعودي والرجاء البيضاوي، كما هو منصوص عليه في عقدي انتقال اللاعبين الدوليين السابقين إلى الفريقين المصريين. 

وكان الأهلي قد أعار أزارو إلى الاتفاق السعودي، فيما أعار الزمالك أحداد إلى فريق الرجاء المغربي، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد مسؤول الدفاع المغربي، أن العقد المبرم بين إدارة النادي المغربي وقطبي الكرة المصرية، وتحديدًا البند الخامس ينص على أحقية استفادة الدفاع الحسني الجديدي من نسبة 20% من عائدات صفقة انتقال اللاعبين المذكورين إلى فريق آخر، وذلك طوال فترة تعاقدهما مع ناديهما الأهلي والزمالك الملزم كل منهما في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ إبرام عقد الإعارة بتحويل النسبة المنصوص عليها في حساب الفريق المغربي، وهو الشيء الذي لم يتم حتى الآن. 

وأتمت: "لم تستبعد إدارة فريق الدفاع إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي "فيفا" لتقديم شكايته في الموضوع ضد الفريقين المصريين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك بعدما استنفذ كل الطرق الودية للحصول على نصيبه من صفقتي انتقال كل من أحداد وأزارو إلى البطولتين المغربية والسعودية". 

يذكر أن أزارو وأحداد كانا قد انضما إلى صفوف الأهلي والزمالك على الترتيب من فريق الدفاع الحسني الجديدي.

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