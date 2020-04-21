AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استعدادا لرمضان.. تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:49 م
تعقيم الكعبة
تعقيم الكعبة
Advertisements
عبدالله قدري
رغم الظروف الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا جهود المملكة في أعمال تنظيف وتعقيم ثوب الكعبة المشرفة لم تتوقف.

وباشر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.


وتتم عمليات التنظيف والتعقيم عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصًا مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. بث مباشر للحرم المكي بعد قرارات السعودية لمحاربة كورونا

إعادة فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد إغلاقها مؤقتا بسبب كورونا

بأمر كورونا.. ممنوع لمس الكعبة وتقبيل الحجر الأسود

فيديوجراف.. إغلاق الحرمين من العشاء.. تعرف على السبب

الكعبة خالية من المصلين.. شاهد

الشيخ السديس يشارك بنفسه في تطهير وتعقيم بيت الله الحرام.. صور

ترشيحاتنا

قبل عرض حلقتها .. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

مكياج هادئ.. رانيا الملاح تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها

الدفاع الحسني الجديدي المغربي يشكو الأهلي والزمالك للفيفا

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تعلن عن عروض خاصة على ford kuga .. صور

مكياج هادئ.. رانيا الملاح تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور