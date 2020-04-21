استعدادا لرمضان.. تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

رغم الظروف الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا جهود المملكة في أعمال تنظيف وتعقيم ثوب الكعبة المشرفة لم تتوقف.





وباشر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.









وتتم عمليات التنظيف والتعقيم عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصًا مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين.