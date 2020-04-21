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رياضة

كلوب يتابع تدريبات لاعبي ليفربول من المنزل عبر الفيديو.. شاهد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول عن كيفية قضاء يورجن كلوب المدير الفني للفريق لـ فترة الحجر الصحي حاليا نظرا لتفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفريول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لـ كلوب وهو يتابع اللاعبين و مدى الالتزام بالتدريبات. 

وتواجد اللاعب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث احتل المركز السابع عشر، متفوقًا على جميع لاعبي ليفربول طوال تاريخ الدوري.

وتفوق صلاح على أساطير لعبت في الدوري الإنجليزي مثل الهولندي رود فان نيسترلوي مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق، ومواطنه روبن فان بيرسي مهاجم ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد، بالإضافة للإسباني تشابي ألونسو والإيفواري يايا توريه والبلجيكي كيفن دي بروين.
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