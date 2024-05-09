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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توخيل يبرر هزيمة بايرن ميونيخ أمام مدريد..وتعليق صادم عن هاري كين

توخيل
توخيل

دافع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عن تغيير الثنائي هاري كين وجمال موسيالا، بينما كان فريقه متقدما في النتيجة أمام ريال مدريد (1-0) في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يقلب الملكي الطاولة وينتصر (2-1)، ويبلغ المباراة النهائية.

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وأرجعت الجماهير والنقاد سبب خسارة بايرن المثيرة إلى قرار توخيل، الذي تسبب في أن ينهي بايرن ميونخ الموسم دون أن يحقق أي لقب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

وقال توخيل، الذي سيرحل عن تدريب الفريق بعد آخر مباراتين بالدوري الألماني (بوندسليجا)، إنه لم يكن لديه خيار سوى تبديل الثنائي بسبب مشاكل بدنية، كما أن اللاعبين أشارا إلى رغبتهما في الخروج.


وقال توخيل للصحفيين عقب الفشل في التأهل للمباراة النهائية المقررة أمام بوروسيا دورتموند في الأول من يونيو، على ملعب ويمبلي: "بدأنا المباراة بأربعة مهاجمين، واضطروا كلهم للخروج من المباراة".


وتكررت إصابة سيرج نابري في أربطة الركبة خلال الشوط الأول، وعلى الأرجح سيغيب اللاعب عن المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا في شهري يونيو و/يوليو المقبلين.

وتمكن ليروي ساني، الذي كان يعاني من مشكلة في الفخذ على مدار أسابيع، من لعب 76 دقيقة ولكنه لم يتمكن من الاستمرار، وهو نفس الأمر مع موسيالا الذي عاد لتوه من الإصابة، كما أصيب هاري كين.

وأعرب المدير الفني الألماني عن أسفه بسبب الموسم المليء بالإصابات، وقال: "كنا نتعامل فقط الإصابات، دون أن تتاح لنا فرصة استباقية".

لكن تصريحات توخيل لم توقف الانتقادات، حيث قال أوين هارجريفز لاعب بايرن السابق لـ"تي.إن.تي سبورتس" إنه كان يجب الإبقاء على نجوم بايرن حتى وهم يعانون.
وقال عن هاري كين: "لا يمكنك أن تخرجه".

وسجل هاري كين 44 هدفا هذا الموسم ورغم ذلك، فقد أنهى موسمه الأول مع بايرن دون التتويج بلقب، علمًا بأنه لم يتوج بلقب كبير في مسيرته من قبل.

توخيل بايرن ميونخ ريال مدريد

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