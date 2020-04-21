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رياضة

تقارير: السعودية تتعاقد مع مدرب وصيف دوري أبطال أوروبا لقيادة نيوكاسل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي السابق، اقترب من قيادة فريق نيوكاسل يونايتد، في الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة تايمز البريطانية، أن نيوكاسل، بعد أن صار قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح ملكًا لهيئة الاستثمارات السعودية، سيسعى للدخول لمصاف فرق القمة بدءًا من الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة ، أن أولى خطوات السعوديين لتقوية نيوكاسل، ستكون بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي، لقيادة الفريق فنيًا خلفًا للمدير الحالي ستيف بروس.

يذكر أن بوتشيتينو قاد فريقه السابق توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، للمرة الأولى في تاريخهم، قبل أن يخسروا اللقب لصالح مواطنهم ليفربول ، وتمت إقالته من تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، وارتبط اسمه بتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.
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