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الجامعة للأدب قبل العلم.. عميد آثار القاهرة يعلق على فيديوهات الطالبة حنين حسام

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:49 م
حنين حسام
حنين حسام
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البهى عمرو
كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، تفاصيل إحالة الطالبة "حنين حسام" إلى التحقيق بسبب واقعة نشر فيديوهات مسيئة على إنستجرام.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة : "نحن كجامعة القاهرة مسئولين عن هؤلاء الطلاب، فجامعة القاهرة لا تقدم العلم فقط، بل تقدم العلم والادب، ومسئولة عن هؤلاء الطلبة،  والإجراءات ضدها تمت وفقًا  للقانون".

وأضاف :" الفيديو الأخير للطالبة حنين حسام آثار الغلط للجامعة والجهات الأمنية وتضمن مخالفات واضحة وصريحة.. ومن شروط قيد الطالب أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

وتابع: اتخذت الجامعة قراراتها مع الطالبة، ومن حقنا نحاسب أى طالب يخرج عن عرف الجامعة ويخرج عن المباديء، وهناك متخصصين يتولون التحقيقات معها".

وأمر النائب العام بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها. 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، ألقت القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.

وكانت الأجهزة الأمنية، فحصت فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين

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